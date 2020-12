Napoli, il primo addio del 2021 sarà Llorente: rescissione e poi Sampdoria

In casa Napoli si guarda al prossimo mercato di gennaio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha come primo obiettivo quello di cedere due esuberi attualmente presenti in rosa, Arek Milik e Fernando Llorente.

Mentre per il primo il presidente partenopeo punta ad incassare una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, per l’attaccante spagnolo non ci sono pretese, con la possibilità anche di una rescissione contrattuale.

Il giocatore, infatti, non rientra nelle scelte dell’allenatore Rino Gattuso e per questo motivo potrebbe rescindere il suo contratto con la società azzurra prima di firmare un nuovo contratto con un altro club di Serie A, la Sampdoria.

Arrivato sotto la gestione Carlo Ancelotti, l’esordio di Llorente con la maglia azzurra è stato davvero sopra le aspettative, tanto da togliere, in alcune giornate, il posto da titolare ad Arek Milik e Dries Mertens.

Con l’arrivo di Gattuso, però, le cose sono cambiate con l’ex attaccante della Juventus che non ha preso parte neanche ad una partita.