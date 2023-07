Napoli, il primo colpo costerà 3 milioni di euro: arriva l’ok di Rudi Garcia

L’edizione odierna di Repubblica scrive il merito al primo acquisto del Napoli, il difensore Faraoni, il quale è ad un passo dal diventare un calciatore partenopeo: “Garcia in mattinata era già stato a Castel Volturno, per una riunione operativa con lo staff. Con De Laurentiis il tecnico francese ha parlato di mercato, con almeno un paio di operazioni in entrata non lontane dalla chiusura. La prima minore, con il prestito di Zanoli al Genoa che sbloccherà l’arrivo dal Verona del più esperto terzino destro Faraoni“. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe ormai trovato l’accordo con il terzino e capitano del Verona, Davide Faraoni, il quale, all’età di 31 anni, ha voglia di regalarsi l’occasione di puntare alla vittoria dello Scudetto e partecipare alla UEFA Champions League.

Il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in Campania dove prenderà il posto di vice-Di Lorenzo. Attualmente, con la maglia dell’Hellas guadagna circa 500 mila euro. A Napoli andrebbe a migliorare la sua situazione economica percependo un ingaggio che, comprensivo di bonus, potrebbe anche sfiorare il milione. Il Verona, per cedere il suo capitano chiede una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro.