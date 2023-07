Napoli, il primo colpo è Kou Itakura: le cifre. L’ag. conferma: “Stiamo per firmare”

La SSC Napoli è pronta a chiudere il primo acquisto per il mercato estivo: Kou Itakura. La conferma arriva direttamente dall’agente del calciatore, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al giornalista arabo Ragab: “Abbiamo un’offerta dal Al Nasr Saudi e dal Napoli, ma il Napoli è vicino a firmare con il giocatore“.

Dalle parole dell’agente, quindi, la trattativa sembra già essere ad una fase conclusiva, l’ultimo passo da compiere è solo quella della firma del contratto. Aurelio De Laurentiis aveva annunciato la possibilità di acquistare un calciatore giapponese oltre un mese fa, e Kou Itakura sarebbe il nome. Quest’ultimo prenderebbe il posto di Kim, il quale è diventato un nuovo giocatore del Bayern Monaco. In merito alle cifre, il difensore dovrebbe arrivare a Napoli per un importo che, con i bonus, potrebbe anche toccare i 17 milioni di euro.

Per gli addetti ai lavori il Napoli sembra aver chiuso davvero un gran colpo di mercato. Itakura è infatti seguito dallo scorso anno, con Kim che, alla fine, scavalcò il giapponese nelle preferenze di Cristiano Giuntoli. Prima di esprimere valutazioni, sarà necessario vedere il calciatore all’opera. In passato, infatti, spesso si è criticato e poi il Napoli si è trovato in squadra dei veri talenti, da Kim a Kvara passando per lo stesso Osimhen ed Anguissa.