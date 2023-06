Napoli, il primo luglio arrivano 10 mln di € per la prima cessione ufficiale

Bisognerà solo aspettare il prossimo 30 giugno per aver la conferma definitiva, ma si può considerare ormai ufficiale la prima cessione della SSC Napoli. Con la permanenza in Serie A dell’AC Monza, infatti, è scattato l’obbligo di riscatto da parte del club lombardo dell’attaccante del Napoli, Andrea Petagna. A partire dal primo luglio, quindi, il calciatore si trasferirà a titolo definitivo alla squadra brianzola.

Un anno fa, infatti, Cristiano Giuntoli aveva inserito nel contratto stipulato con il giocatore e il Monza, l’obbligo di riscatto ad una sola condizione, la permanenza in Serie A della sua attuale squadra. Tra pochi giorni, quindi, il Napoli incasserà 10 milioni di euro per la sua cessione.

Si tratta di una politica adottata proprio da Adriano Galliani. Solo per i riscatti, infatti, il Monza dovrà sborsare una cifra vicina ai 40 milioni di euro come ricordato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “I riscatti, che erano obbligatori in caso di salvezza, sono costati al club biancorosso poco meno di 40 milioni di €: 8 al Verona per Caprari (3 per il prestito); 11.5 all’Atalanta per Pessina (3.5 come prestito); 10 al Napoli per Petagna (2.5 quelli versati in precedenza); 3.6 al Cagliari per Cragno (era arrivato a titolo temporaneo per 400.000 € e 5 milioni all’Arsenal per Pablo Mari”.