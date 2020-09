Napoli, il PSG fa sul serio per Fabian Ruiz: spunta anche una contropartita tecnica

Secondo Todo Fichajes, famoso media spagnolo, il Paris Saint Germain si è recentemente catapultato sulle tracce di Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è infatti considerato sacrificabile da Aurelio De Laurentiis, intenzionato a mettere a posto i bilanci. Per una buona offerta quindi l’ex Betis può già salutare la maglia azzurra.

La situazione del resto è molto simile a quella di Kalidou Koulibaly, altro giocatore dall’altissimo valore economico. O offerta considerata adeguata o permanenza in quel di Napoli. Di certo non c’è urgenza di cedere i campioni, eppure De Laurentiis sa benissimo di non potersi far sfuggire certe cifre in questa sessione di calciomercato.

Ecco allora che il Paris Saint Germain rappresenta una valida pista per Fabian Ruiz da non poter escludere a priori. Soprattutto perché, sempre a quanto filtrato dalla Spagna, tra il club francese e l’entourage del calciatore ci sono già stati i primi contatti.

Gli agenti del talento spagnolo hanno già dato l’ok per l’operazione, la palla quindi passa ai due club. Napoli e PSG devono quindi trovare un accordo, non molto vicino considerando il valore del calciatore. La dirigenza azzurra fa del proprio calciatore una valutazione intorno ai 60 milioni di euro.

La società parigina, al fine di ammortizzare il costo del cartellino del calciatore, vorrebbe dal suo canto inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Il nome più gettonato per passare dal club francese a quello italiano è Leandro Paredes. Il regista argentino è un profilo molto gradito dal Napoli, considerando anche che gli azzurri hanno da poco perso Allan al centro del campo.