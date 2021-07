Napoli, il PSG ha offerto 40 milioni per Koulibaly: ecco la risposta del club

Ciro Venerato, giornalista Rai sempre vicinissimo alle notizie di mercato che riguardano il calcio Napoli, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni della stazione radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal. Oggetto delle sue parole è stata un’offerta ufficiale recapitata al Napoli appena la scorsa settimana. Ecco le sue dichiarazioni.

“Ufficiale: 7 giorni fa il Psg ha offerto 40milioni di euro per Koulibaly. Pagamento in due o un’unica soluzione. Conferme dall’entourage del calciatore. Il Napoli è stato categorico: risposta, no! Sergio Ramos è l’alternativa di Koulibaly per il Psg”.

Un segnale forte dunque quello del Napoli, intenzionato a confermare il colosso senegalese al centro della difesa azzurra. Non solo, chi è intenzionato ad acquistare le prestazione sportive di Koulibaly deve sborsare ben altra cifra rispetto ai 40 milioni messi sul piatto dal Paris Saint Germain.

Probabile a questo punto allora che il sacrificato sul mercato in casa Napoli diventi Fabian Ruiz, che gode di un mercato internazionale molto ampio. Per il centrocampista spagnolo si sono fatti avanti parecchi club, soprattutto dalla Liga. È comunque da tenere costantemente d’occhio il caso Insigne, al bivio tra rinnovo o cessione immediata.

Il capitano del Napoli potrebbe far gola a parecchi club, soprattutto dopo le ottime prestazioni che sta inanellando con l’Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020. Il suo valore è indiscusso, così come è indiscussa però la volontà di entrambe le parti in gioco di proseguire insieme. Come detto da De Laurentiis, quel che sarà sarà.