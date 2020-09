Napoli, il PSG pensa a Fabian Ruiz: il ds Leonardo innamorato dello spagnolo

Che Fabian Ruiz sia un pezzo pregiatissimo della rosa del Napoli non è di certo una notizia. La notizia è invece che sulle sue tracce si starebbe fiondando il Paris Saint Germain. A riportarlo è stato in queste ultime ore Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto scritto sul giornale sportivo, il direttore sportivo del club francese Leonardo si sarebbe innamorato delle prestazioni sportive di Fabian Ruiz. In quel di Napoli conoscono bene il valore del centrocampista spagnolo e per tale motivo gli addetti ai lavori stanno iniziando a registrare i vari interessi in giro per il mondo.

È ancora presto comunque per parlare di cifre, anche perché il Napoli non ha bisogno al momento di cedere il proprio talento, anzi. La dirigenza partenopea è convinta che con il tempo il valore di Fabian Ruiz potrà solo aumentare, considerata la sua giovane età ed il suo enorme potenziale.

Intanto però il Paris Saint Germain ha effettuato i primi sondaggi con il Napoli per capire meglio la situazione che lega il calciatore al club partenopeo. Difficile imbastire una trattativa seria in questo periodo, il club parigino però vorrebbe costruirsi una sorta di corsia preferenziale per il futuro.

Da ricordare infatti è che su Fabian Ruiz vi sono sempre gli interessi di Barcellona e Real Madrid. Le due squadre spagnole non hanno mai tolto gli occhi dal centrocampista spagnolo e rimpiangono di non averlo acquistato prima del suo approdo a Napoli. La pista del ritorno in Spagna è dunque sempre dietro l’angolo.