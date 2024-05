Napoli, il Psg punta ancora Kvaratskhelia

Il Napoli desidera continuare a puntare su Khvicha Kvaratskhelia per la prossima stagione, ma il Paris Saint-Germain sta mostrando un forte interesse per il giocatore. Lo rivela il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, fornendo un aggiornamento sulla situazione e delineando la posizione del club partenopeo guidato da Aurelio De Laurentiis.

La posizione di ADL

Il Napoli ha fissato una valutazione molto elevata per Kvaratskhelia, che si aggira tra i 120 e i 130 milioni di euro, in linea con la clausola rescissoria stabilita per Victor Osimhen. Nonostante ciò, il PSG non ha problemi finanziari e potrebbe facilmente affrontare una spesa del genere. Tuttavia, come spesso accade nel mercato dei trasferimenti, tutto dipenderà dalla volontà delle parti coinvolte.