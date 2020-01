Napoli, il PSG punta forte su Koulibaly: già presentata l’offerta agli agenti del calciatore

Nella giornata odierna stanno circolando alcune voci che stanno facendo tremare Napoli e i napoletani. Secondo quanto riportato dal portale Foot Mercato infatti il PSG sarebbe piombato prepotentemente sulle tracce di Kalidou Koulibaly. La squadra francese, secondo le ultime notizie, avrebbe inoltre già contattato l’agente del difensore azzurro, facendo loro recapitare un’importante offerta.

Il club parigino ha pronto un ingaggio di 12 milioni di euro annui per il calciatore senegalese, il quale, sempre stando a quanto raccolto da Foot Mercato, avrebbe fatto da tempo sapere al Napoli di voler lasciare gli azzurri a fine stagione.

Appena un anno fa il valore di Kalidou Koulibaly si aggirava intorno ai 100 milioni di euro, dopo una stagione però deludente il suo valore potrebbe scendere drasticamente. Di certo quindi l’eventuale offerta al Napoli non sarà ‘monstre’ come potreva essere quella di due anni fa, al tempo stesso però non si può partire da una valutazione misera.

Per strappare Koulibaly al Napoli potrebbero servire circa 60/70 milioni, cifra da cui però potrebbe partire una sorta di asta. Sul difensore azzurro non vi è infatti solo il PSG. Forti sono al momento anche gli interessi di Real Madrid e Manchester United, due club che già qualche stagione fa avevano sondato il terreno per aggiudicarsi il difensore senegalese.