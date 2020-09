Napoli, il punto sugli esuberi: Younes e Hysaj verso la permanenza

Non è una notizia che la rosa del Napoli presenti molto esuberi al suo interno. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando duramente per piazzare i calciatori in uscita. Il tempo però stringe, il mercato in entrata rimane bloccato e quindi alcuni scenari potrebbero cambiare del tutto.

Ne sa qualcosa ad esempio Amin Younes. Il calciatore tedesco si è finora allenato con il gruppetto dei calciatori in lista di sbarco. L’impossibilità di acquisto di un’ala offensiva sul mercato e la probabile cessione di Ounas al Cagliari stanno però avvicinando sempre più l’ex Ajax alla permanenza in quel di Napoli.

L’ala tedesca non è l’unico calciatore in uscita che potrebbe essere reintegrato in gruppo. Anche Elseid Hysaj ad esempio sta marciando verso il rinnovo contrattuale, il quale dovrebbe legare le parti fino al 2025.

In tale direzione infatti si interpreta il recente rifiuto da parte dell’agente Giuffredi ad un’importante offerta giunta per il suo assistito dallo Spartak Mosca.

Discorso diverso invece va fatto per un altro terzino destro presente in rosa, Kevin Malcuit. Il terzino francese non ha mai convinto l’allenatore Gennaro Gattuso e non è mai stato preso seriamente in considerazione per il ruolo. Ecco allora che per lui vi è la Ligue 1 all’orizzonte, con parecchi club che vorrebbero acquistarlo in prestito.