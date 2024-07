Napoli, il punto sul mercato: la visione di Conte e le possibili cessioni

Durante un’intervista a Radio Marte nel corso del programma Forza Napoli Sempre, il giornalista Sky Francesco Modugno ha analizzato la situazione del mercato in casa Napoli. Con l’arrivo di Antonio Conte, il clima cambierà radicalmente già dal primo giorno di ritiro.

Victor Osimhen sarà ovviamente presente a Dimaro, almeno fino a quando non ci saranno sviluppi significativi sul mercato. Conte, consapevole degli errori commessi nella scorsa stagione, non tollererà ripetizioni e ha ben chiaro come procedere.

Dubbi su Hermoso e Buongiorno

Sul fronte degli acquisti, non è certo se Hermoso e Buongiorno arriveranno entrambi, considerando che il Napoli ha già un nutrito numero di difensori: otto in totale, includendo anche Di Lorenzo e Olivera che possono essere adattati a quel ruolo. Pertanto, due giocatori risultano in esubero e potrebbero essere venduti, anche per questioni di budget e strategia aziendale.

Tra i difensori più vicini alla partenza, Leo Østigård ha attirato un discreto interesse di mercato, così come Natan. Juan Jesus, grazie alla sua esperienza, alla durata del contratto e alla versatilità tattica, è destinato a rimanere come sesto difensore, salvo decisioni differenti di Conte.

Olivera, che sta mostrando buone prestazioni come centrale, potrebbe essere considerato una valida alternativa a Buongiorno, Marin, Rrahmani, Jesus e Di Lorenzo.