Napoli, il punto sulla difesa e il possibile sgarbo alla Juventus

La partenza di Manolas lascia il Napoli privo di un elemento in difesa. La società potrebbe agire sul mercato già da Gennaio

Kostas Manolas sarà un calciatore dell’Olympiacos. L’annuncio di ieri conferma quanto di cui si era già detto in passato, Manolas lascia Napoli per trasferirsi in Grecia. Per il difensore Ellenico hanno influito i problemi familiari che lo seguono da tempo, dunque da Gennaio sarà un nuovo giocatore della squadra Greca.

Lui che ha già richiesto un permesso al Napoli, saltando le due prossime partite e dunque, salvo clamorosi colpi di scena, annunciando il suo addio ai Partenopei. Se è però vero che Manolas lascia, il Napoli ha già puntato il suo eventuale sostituto.

Lo sgarbo alla Juventus e una difesa da rinforzare

Al Napoli interessa fortemente Bremer del Torino, su cui c’è una folta concorrenza. Tra i quali la Juventus, a cui i Partenopei proveranno di sicuro a fare uno sgarbo. Il difensore piace molto, ma Urbano Cairo sta cercando di blindarlo almeno per la prossima sessione di mercato.

Il Corriere dello sport lancia altri nomi. Tra cui quello di Udokhai dell’Augusta, il Colombiano Sanchez del Tottenham e il suggestivo ritorno di Luperti, attualmente in forza all’Empoli. Qualcosa verrà quasi sicuramente fatto, per continuare una stagione che ha già dato buone soddisfazioni.

L’obiettivo resta la qualificazione in Champions League, anche se si potrebbe puntare anche più in alto, provando a ritrovare una solidità difensiva che nelle ultime uscite è mancata. Complici gli innumerevoli infortuni, che di certo non aiutano il Napoli.