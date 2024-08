Napoli, il punto sulle cessioni: ancora diverse le situazioni in sospeso

Il ritiro a Dimaro e poi quello a Castel di Sangro sono serviti ad Antonio Conte per capire i calciatori a disposizione. Il nuovo allenatore ha già fatto i primi tagli e presto ce ne saranno altri, con il mister che ha già fatto presente alla dirigenza di voler subito risolvere la problematica Victor Osimhen così da poter acquistare nuovi calciatori. Quest’ultimo ha già fatto presente alla società di voler andare via. Già qualche settimana fa, Fabrizio Romano, rivelò che “Osimhen vuole andare via da Napoli ed il Napoli vuole venderlo…”

I primi ad essere andati via sono stati Leo Ostigard e Jesper Lindstrom. Dalla loro cessione, il club azzurro ha incassato una cifra importante, circa 32 milioni di euro, con il danese che però dovrà essere riscattato al termine della stagione. Acquistato lo scorso anno per circa 25 milioni, è stato rivenduto quasi alle stesse condizioni.

Dopo gli addii di Ostigard e Lindstrom, potrebbero esserci ancora nuove cessioni. Molti sono i calciatori in dubbio e che Conte sta valutando in questi giorni durante il ritiro a Castel di Sangro. Il mister non vuole giocatori indecisi ma solo chi è disposto ad accettare il proprio ruolo: Nikita Contini, Juan Jesus, Mario Rui, Jens Cajuste, Gianluca Gaetano, Matija Popovic, Alessio Zerin, Giovanni Simeone e Walid Cheddira. Sono questi i nomi che potrebbero salutare da qui al termine della stagione. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo e non è detto che alcuni abbiamo già convinto Conte.

MARIO RUI CON IL PERMESSO FINO ALL’11 AGOSTO, IL TERZINO PARTENOPEO CERCA UNA NUOVA DESTINAZIONE PER RITORNARE AL SUO PAESE

A rivelare l’intenzione del giocatore di ritornare in Portogallo il suo agente qualche settimana fa: “Mario Rui ha espresso un pensiero: dopo sette anni, vorrebbe tornare in Portogallo. Oggi c’è un ritiro con un allenatore nuovo che vuole capire e valutare quello che è il valore dei giocatori e la possibilità di farli entrare nel suo calcio, perché quando li alleni è tutta un’altra cosa. Aspettiamo di capire quale sarà il pensiero di Antonio Conte su Mario Rui dopo questo ritiro. Il pensiero del calciatore è quello, non perché non voglia più stare a Napoli, ma perché dopo sette anni sente anche il bisogno di tornare in patria”.

Oltre Mario Rui è in dubbio anche il futuro di Giovanni Simeone. L’attaccante azzurro, infatti, potrebbe fare le valigie in questo mercato. Stessa situazione per Cajuste, con il centrocampista che non avrebbe pienamente convinto Antonio Conte.