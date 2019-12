Napoli, il Real Madrid accelera per Fabian Ruiz: c’è il sì del calciatore!

Dalla Spagna sono sempre più insistenti le voci che vedono il Real Madrid accelerare bruscamente per Fabian Ruiz. L’interesse madrileno per il calciatore spagnolo nasce infatti già l’estate scorsa, ora però, anche per la situazione stagionale non felicissima per il Napoli, sembra arrivato il momento di affondare il colpo. A riportare tale situazione ci ha pensato oggi il quotidiano iberico AS.

Fabian Ruiz ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2023 ma non sembra per nulla esser intenzionato a prolungarlo. Sia il calciatore che gli agenti starebbero spingendo, soprattutto in quest’ultimo periodo, in un divorzio per la prossima estate. La destinazione ovviamente sarà con ogni probabilità Madrid, sponda Real.

Le disponibilità economiche alla società dei “blancos” non mancano di certo, eppure non appare facilissimo strappare il gioiello spagnolo alla società del Napoli. Aurelio De Laurentiis infatti non è intenzionato a fare sconti, anzi. Tra le volontà del presidente potrebbe anche esserci quella di trattenere Fabian Ruiz a fronte di qualsiasi offerta, eccezion fatta ovviamente per il pagamento della clausola.

Sul centrocampista azzurro pende infatti una clausola rescissoria “monstre”, il cui valore è di ben 180 milioni. Difficile che Florentino Perez possa spingersi a tanto. In questo scenario allora appare possibile un mini prolungamento del contratto con gli agenti del giocatore che spingeranno per l’abolizione della clausola. Una sorta di promessa al calciatore, un ultimo anno a Napoli e poi la possibilità di cambiare aria e volare in una big spagnola senza porre alcuna resistenza alla società richiedente.