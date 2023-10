Napoli, il Real Madrid con un attacco leggero per stasera

Per la partita contro i partenopei Carlo Ancelotti ciocherà con un attaccante in meno. Infatti, Joselu non sarà del match dal primo minuto

A sorpresa Carlo Ancelotti starebbe scegliendo di non schierare Joselu nella sfida di stasera contro il Napoli. L’ex allenatore, tra le altre, proprio degli azzurri sembrerebbe aver intenzione di portare avanti un attacco più leggero composto dal duo di ali Rodrygo e Vinicius.

I due brasiliani, salvo clamorosi colpi di scena, saranno il duo offensivo dei blancos di stasera per provare a vincere contro un Napoli che è in un ottimo momento di forma. Ecco la formazione: (4-3-1-2) Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouaméni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Dichiarazioni forti dalla Spagna

Intanto, sempre dalla Spagna, arriva la notizia che due grandi ex partenopei iberici hanno rilasciato alcune dichiarazioni pesanti su Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Si tratta di Fernando Llorente e Jose Maria Callejon. Llorente ha parlato di quando è stato esonerato Ancelotti: “È molto presente nella squadra e scendere spesso negli spogliatoi, ma viene dal mondo del cinema. Ho vissuto momenti difficili lì perché ci siamo schierati contro di lui quando ha deciso che, a causa dei cattivi risultati, dovevamo andare in ritiro. Ancelotti ci difese ed è probabilmente per questo che è stato esonerato poco dopo. Ci ha multati tutti per essersi opposti a lui”.

Ad aggiungersi, poi, Callejon: “Ho detto no alla prima proposta di De Laurentiis perché sentivo che forse il mio tempo lì era già finito e stavo pensando di tornare in Spagna. Inoltre non mi è piaciuta troppo la proposta perché mi aspettavo di più dal club. Dopo tutto, sono stato lì sette anni, ho giocato 350 partite, cioè una media di 50 a stagione. Non ne ho perso uno per infortunio, e solo uno a causa di una squalifica. Mi aspettavo uno sforzo del club che invece non è arrivato“.