Napoli, il Real Madrid offre Odegaard e 20 milioni per Fabian Ruiz

Fabian Ruiz non è ancora tornato a Napoli dopo le meritate vacanze, eppure di lui continua a parlarsi molto, sia in Italia che all’estero. Il centrocampista spagnolo gode di una valutazione del proprio cartellino molto elevata e, per tale motivo, potrebbe essere al centro di parecchie trattative di calciomercato.

In particolare nelle ultime ore il portale spagnolo Diario Gol ha parlato di un forte interessamento per lui da parte del Real Madrid. Sulla panchina dei blancos infatti Carlo Ancelotti starebbe premendo per avere il centrocampista del Napoli, soprattutto perché alcuni dei suoi calciatori non stanno rendendo al meglio.

In particolare nell’occhio del ciclone vi è finito Martin Odegaard. Il centrocampista norvegese è così sulla via della partenza, e potrebbe appunto essere inserito nell’eventuale trattativa con il Napoli per Fabian Ruiz.

Ecco quindi delinearsi l’offerta del Real Madrid: l’intero cartellino di Martin Odegaard ed un conguaglio di circa 20 milioni di euro per provare ad assicurarsi le prestazioni sportive di Fabian Ruiz.

Da dire comunque è che il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha più volte dimostrato di essere poco propenso ad accettare contropartite tecniche. Fabian Ruiz può sì essere ceduto, ma solo alle cifre che chiede il presidente azzurro. Nessuno sconto quindi, anzi.