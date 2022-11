Napoli – Il Real Madrid piomba su Osimhen

Victor Osimhen dopo lo stop forzato di circa due mesi a causa dell’infortunio rimediato durante il primo match di Champions League, ha definitivamente riconquistato il proprio posto da titolare nella rosa di Spalletti.

Dal suo rientro in campo gli occhi sono nuovamente puntati su di lui, complice anche l’ottimo avvio di stagione che sta vivendo il Napoli da capolista nella classifica di Serie A con un importante vantaggio su Lazio e Milan.

Non è una novità che più club in Inghilterra e Spagna sognano la partenza del nigeriano. Le ultime indiscrezioni riferiscono di un forte interesse del Real Madrid che vorrebbe Osimhen come sostituto di Benzema.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, però, le concorrenti internazionali dovranno attendere la fine del campionato 2022/2023 perché il presidente De Laurentiis possa valutare il trasferimento in quanto, ad oggi, squadra e dirigenza sono impegnati al raggiungimento di un unico obiettivo.

Ecco quanto riportato: “Non è certo un segreto che il Manchester United sia molto interessato al numero 9 azzurro, ma qualunque offerta, anche quella più irrinunciabile, non sarà nemmeno presa in considerazione da Osimhen prima della fine della stagione. Da giugno in poi, ovviamente ogni discorso potrebbe essere riaperto”.