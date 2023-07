Napoli, il Real Madrid si inserisce nella corsa per Osimhen: i dettagli

Oltre il PSG e il Bayern Monaco (con quest’ultimo che sembra essersi tirato fuori dopo le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis), anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a fare follie per Victor Osimhen. I blancos sono infatti alla ricerca di un sostituto di Benzema ed avrebbero individuato nel nigeriano l’attaccante giusto per aprire un ciclo vincente.

Come per le altre pretendenti, la richiesta della SSC Napoli rimane la stessa, ovvero una cifra compresa tra i 180 e i 200 milioni di euro. Il presidente Florentino Perez potrebbe, però, fare una prova inserendo, oltre un cash di 100 milioni, anche qualche contropartita come Dani Ceballos e Nacho Fernandez, due profili che potrebbero interessare alla squadra azzurra per esperienza e qualità. Aurelio De Laurentiis, però, difficilmente prenderà in considerazione uno scambio dal momento che è sempre stato contrario a tale operazione.

Il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire un posto da titolare ed uno stipendio da top player al calciatore. Il club di Carlo Ancelotti potrebbe quindi rappresentare un ostacolo al rinnovo di contratto tra Osimhen ed il Napoli.