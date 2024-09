Napoli, il Real Madrid su un ex centrocampista partenopeo

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le Merengues stanno pensando ad un ex giocatore partenopeo per rafforzare il centrocampo

Rafforzare il centrocampo, questo è uno dei principali obiettivi che il Real Madrid si è posto per il futuro. I Blancos vogliono potenziare una linea di centrocampo che quest’estate ha salutato il tedesco Toni Kroos e che, in linea di massima, saluterà l’altro grande leader, il croato Luka Modric, al termine della stagione.

Tra i nomi già presi in considerazione dal club c’è Fabián Ruiz. Il 28enne andaluso è sempre stato uno dei preferiti di Carlo Ancelotti, l’allenatore che ha avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco al Napoli e che, in più occasioni, lo ha raccomandato a Florentino Perez e all’intera dirigenza dei Blancos.

Le ultime sulla trattativa

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il giocatore spagnolo è aperto a un cambio di arie, dato che il suo rapporto con l’attuale allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique, è ancora delicato. Come raccontato da Eduardo Inda, giornalista spagnolo che ha parlato della questione “È un calciatore che vuole lasciare l’attuale club in cui si trova perché i suoi rapporti con l’allenatore sono pessimi. L’anno scorso non è stato titolare per una parte della stagione e poi è stato la stella della nazionale spagnola agli Europei. C’è un club a cui è sempre piaciuto e che non è avverso a questo giocatore. Si tratta di un giocatore del Siviglia, di Los Palacios, che gioca nel PSG ed è Fabian”.

Poi continua: “Piace al Real Madrid e sarebbe interessato a venire. Non è contento di Luis Enrique, hanno un rapporto teso. Non lo ha portato ai Mondiali in Qatar. Quando c’è stato l’Europeo, è stato una delle grandi stelle”, ha detto a El Chiringuito. Anche se club e giocatore sembrano disposti a incontrarsi, l’affare è ancora soggetto a difficili trattative con il PSG. Dopo la partenza di Kylian Mbappe, i francesi non vogliono avere nulla a che fare con le Merengues e sembra difficile credere che favoriranno l’approdo del giocatore in Liga.