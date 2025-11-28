Napoli, il recupero di Zambo Anguissa potrebbe avvenire prima del previsto?

Il Napoli potrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri a centrocampo prima del previsto: Zambo Anguissa. Una notizia importantissima per Antonio Conte, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse emergenze nella zona mediana del campo.

Inizialmente, lo staff medico e lo stesso club avevano ipotizzato un ritorno del camerunese non prima dell’inizio di febbraio, per evitare rischi e garantire un recupero completo. Tuttavia, la risposta fisica del giocatore potrebbe sorprendere: Anguissa potrebbe anticipare il rientro di almeno 15-20 giorni così come sta facendo Romelu Lukaku.

Le sensazioni sono così positive che il Napoli sta iniziando a valutare concretamente la possibilità di averlo nuovamente in campo già a metà gennaio, molto prima della tabella di marcia originaria evitando così anche un investimento esoso nel mercato invernale.

Conte, che considera Anguissa un elemento fondamentale per equilibrio, forza fisica e personalità, accoglierebbe il suo ritorno come un vero e proprio rinforzo invernale. Napoli attende con ottimismo: il ritorno del gigante camerunese sarà il primo acquisto del calciomercato di gennaio.