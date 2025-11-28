venerdì, Novembre 28, 2025
HomeSportCalcioNapoli, il recupero di Zambo Anguissa potrebbe avvenire prima del previsto?
Calcio

Napoli, il recupero di Zambo Anguissa potrebbe avvenire prima del previsto?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Anguissa. Fonte: Wikimedia

Il Napoli potrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri a centrocampo prima del previsto: Zambo Anguissa. Una notizia importantissima per Antonio Conte, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse emergenze nella zona mediana del campo.

Inizialmente, lo staff medico e lo stesso club avevano ipotizzato un ritorno del camerunese non prima dell’inizio di febbraio, per evitare rischi e garantire un recupero completo. Tuttavia, la risposta fisica del giocatore potrebbe sorprendere: Anguissa potrebbe anticipare il rientro di almeno 15-20 giorni così come sta facendo Romelu Lukaku.

Le sensazioni sono così positive che il Napoli sta iniziando a valutare concretamente la possibilità di averlo nuovamente in campo già a metà gennaio, molto prima della tabella di marcia originaria evitando così anche un investimento esoso nel mercato invernale.

Conte, che considera Anguissa un elemento fondamentale per equilibrio, forza fisica e personalità, accoglierebbe il suo ritorno come un vero e proprio rinforzo invernale. Napoli attende con ottimismo: il ritorno del gigante camerunese sarà il primo acquisto del calciomercato di gennaio.

Articolo precedente
Napoli, a gennaio 15 milioni di euro per il vice Giovanni Di Lorenzo?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode