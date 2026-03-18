La SSC Napoli è sicuramente una delle squadre più solide del campionato italiano. Questo vincente Napoli ha sicuramente delle fondamenta nel lavoro del ds Giovanni Manna che ha assemblato una squadra fortissima in base alle richieste di Antonio Conte. Ad inizio del percorso si era un po’ scettici su una rapida ripresa.

Nonostante gli addii che si sono avuti nel corso degli ultimi anni, il Napoli si è sempre rialzato. Un addio importante, negli scorsi anni, è stato sicuramente Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha lasciato Napoli ormai due anni fa per andare al PSG. La sua cessione è stata però inevitabile in quanto il centrocampista aveva un contratto con il sodalizio campano fino al trenta giugno del 2023. Senza rinnovo il club del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe rischiato di perderlo a parametro zero.

NAPOLI E IL RETROSCENA FABIAN RUIZ: AURELIO DE LAURENTIIS AVEVA CHIESTO 50 MILIONI DI EURO PER CEDERE IL SUO CENTROCAMPISTA. ALLA FINE, DOPO QUASI SEI MESI IN TRIBUNA, SI E’ TRASFERITO IN FRANCIA

Ma il presidente degli azzurri non è uno che svende i propri giocatori, anzi e quindi si è deciso di venderlo al miglior acquirente. Difatti per il presidente partenopeo ogni giocatore ha il suo prezzo e se non ci sono offerte congrue quel calciatore è destinato a restare. Solo un anno prima di essere ceduto al Psg, Aurelio De Laurentiis fu chiaro con tutte le pretendenti al calciatore: “Datemi cinquanta milioni oppure non si muove da Napoli“.

Nessuno si avvicinò a quella cifra e il calciatore non si mosse dal sodalizio campano. Lo stesso Fabian Ruiz, dopo avere rifiutato diverse volte il rinnovo del contratto propostogli dal club, è stato poi acquistato dal Psg a una cifra inferiore a quella richiesta in passato dal patron degli azzurri (circa 23 milioni).