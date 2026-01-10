sabato, Gennaio 10, 2026
Napoli, il retroscena dell’acquisto di Hojlund in 48h: “Mister, è fatta”. Conte si aspetta una nuova chiamata a gennaio

Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
A Napoli il lavoro dietro le quinte è spesso determinante quanto quello che si vede la domenica al Maradona. In questo senso, il ruolo di Giovanni Manna si è rivelato centrale nella costruzione e nel consolidamento del progetto tecnico guidato da Antonio Conte. Il dirigente azzurro ha dimostrato, fin dal suo arrivo, una capacità rara: saper ascoltare l’allenatore e trasformare le sue richieste in operazioni concrete, rapide ed efficaci.

Il rapporto tra Manna e Conte si basa su una fiducia totale. Il tecnico salentino pretende chiarezza, tempi certi e interventi mirati sul mercato, e il dirigente ha sempre risposto presente. Ogni esigenza tattica, ogni segnale lanciato dall’allenatore è stato raccolto e tradotto in scelte coerenti con l’idea di calcio che Conte vuole imporre al Napoli.

L’episodio simbolo di questo asse vincente resta quanto accaduto dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Un colpo pesantissimo per la squadra, che rischiava di compromettere equilibri e ambizioni. Manna, però, non si è fatto trovare impreparato: si è mosso con decisione e in meno di 48 ore ha chiuso l’operazione per portare Rasmus Hojlund a Napoli. Una trattativa lampo, culminata con quella telefonata a Conte: “Mister, è fatta”. Poche parole, ma sufficienti a trasmettere serenità e confermare la solidità della società.

Oggi, con il mercato di gennaio, Conte si aspetta lo stesso copione. Se ci sarà bisogno di un nuovo attaccante, il tecnico sa di poter contare ancora una volta su Manna. Perché a Napoli, oltre al talento in campo, è la sintonia tra panchina e dirigenza a fare davvero la differenza. E Manna, in questo, si è già guadagnato un ruolo da protagonista.

