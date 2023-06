Napoli, il retroscena sul mancato arrivo dell’ex fenomeno Ribery: anche in quel caso ADL ha avuto ragione

La vittoria dello Scudetto del Napoli è passata anche mediante decisioni che, in un primo momento, sono sembrate sbagliate. Tra queste, un importante retroscena è quello accaduto qualche anno fa riguardante un campione d’Europa, Frank Ribery, il quale si era proposto al Napoli non solo per puntare alla vittoria dello Scudetto, ma anche della Champions.

La dirigenza azzurra, però, rifiutò il francese per varie motivazioni per poi passare alla Salernitana. Tante le perplessità del Napoli. I motivi che hanno portato Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti a non ingaggiare Franck furono prettamente di natura tecnica. Il reparto offensivo del Napoli offriva un sovraffollamento in quel ruolo. Ribery non avrebbe dunque trovato lo spazio necessario. Inoltre, preoccupavano le condizioni fisiche e economiche.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis, chiede alla piazza di stare tranquilla. Le decisioni prese in passato, infatti, hanno dato i suoi frutti e spesso, quelle più discusse, si sono rivelazione le migliori.