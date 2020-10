Napoli, il rinnovo di Hysaj non arriva: il giocatore pensa all’addio a gennaio

In casa Napoli si pensa già al prossimo mercato di gennaio. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, ha diverse questioni da risolvere riguardanti soprattutto i rinnovi contrattuali di alcuni calciatori.

Tra questi vi è Elseid Hysaj. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia azzurra, il calciatore non ha ancora rinnovato il contratto con la società e da gennaio potrà firmare liberamente con chiunque.

Se il rinnovo non dovesse arrivare nei prossimi giorni, Hysaj deciderà di andare via a gennaio senza nemmeno aspettare il mercato estivo con la naturale conclusione del contratti.

Le qualità di Hysaj, infatti, non si discutono. All’epoca di Sarri era addirittura seguito dal Bayern Monaco.

Il giocatore era destinato all’addio con Carlo Ancelotti, motivo per il quale la società non ha provveduto a rinnovare il contratto. Ora, invece, con Gattuso è un punto di riferimento, ma, nonostante ciò avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi già a gennaio in caso di mancato accordo con la SSC Napoli. Con Aurelio De Laurentiis, infatti, non è molto facile trattare.