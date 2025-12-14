Napoli, il ritorno di Allan e sua moglie: “Amo tanto questo Paese”

Napoli resta una presenza costante nel cuore di Allan e di sua moglie Thais Marques. Un legame mai spezzato, che li riporta puntualmente nella città partenopea non appena se ne presenta l’occasione, anche per la gioia dei figli, ancora molto legati a quei luoghi. In questi giorni la famiglia è tornata all’ombra del Vesuvio, come confermano le storie e i post apparsi su Instagram.

L’ex mediano azzurro si sta concedendo momenti di relax tra le strade del centro storico, approfittando del clima mite che regala giornate di sole anche a dicembre. Thais ha raccontato il loro soggiorno attraverso una serie di immagini condivise sui social.

La moglie ha sempre spinto per restare a Napoli nel corso degli anni, così come lo stesso centrocampista. Il loro ritorno in città è la prova che, nonostante l’addio, il loro cuore è sempre rimasto qui.

Questo il messaggio della moglie: “Amo tanto questo Paese. Siamo arrivati qui con due bambini, siamo diventati adulti davvero, ho visto mio marito consacrarsi professionalmente e abbiamo fatto due figli. Ah Italia, quanti ricordi speciali”. E ancora: “Che benedizione potersi muovere con questa vista. Grazie Gesù”.