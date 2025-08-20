Napoli, il ritorno di Eljif Elmas

Il Napoli potrebbe presto riabbracciare uno dei suoi ex giocatori più amati: Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, protagonista negli anni scorsi con la maglia azzurra, è finito nuovamente nei radar del club partenopeo. La dirigenza sta valutando l’opportunità di riportarlo sotto il Vesuvio, ma la trattativa è tutt’altro che definita e restano ancora diversi nodi da sciogliere.

Elmas rappresenterebbe un rinforzo di grande valore per il nuovo progetto di Antonio Conte, che cerca calciatori duttili e capaci di adattarsi a più ruoli. La sua esperienza internazionale, unita alla conoscenza dell’ambiente napoletano, renderebbe il suo ritorno una mossa particolarmente utile, ma allo stesso tempo la società valuta attentamente le condizioni economiche dell’operazione.

Il centrocampista, dopo la parentesi lontano dall’Italia, non ha mai nascosto il suo legame con la città e con i tifosi del Maradona, che lo hanno sempre accolto con affetto. Proprio questo fattore potrebbe incidere positivamente sulla trattativa, che però al momento rimane in fase di studio.

Per il Napoli si tratterebbe di un segnale importante: riportare un giocatore già amato dalla piazza, pronto a dare nuova energia al centrocampo. Tuttavia, prima di poter parlare di ritorno ufficiale, serviranno ulteriori passi concreti e l’intesa definitiva tra le parti. Fino ad allora, quello di Elmas resta un sogno che scalda i cuori dei tifosi ma non ancora una realtà.