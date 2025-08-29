Napoli, il segno di una storia che si chiude e si riapre: ritorna Elmas, a scoprirlo fu la famiglia Ancelotti

Dopo l’avventura complicata sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti ha ritrovato la sua dimensione ideale al Real Madrid, club con cui è tornato nel 2021 e che ha salutato per approdare ora in Brasile. Il suo legame con l’esperienza napoletana, però, non si è interrotto del tutto.

Proprio durante quei mesi in azzurro nacque un’intuizione che ha segnato la storia recente del club partenopeo. Fu infatti Davide Ancelotti, oggi tecnico del Botafogo, a segnalare ad Aurelio De Laurentiis un giovane talento macedone da seguire con attenzione: Eljif Elmas. L’acquisto, costato appena 8 milioni di euro, si rivelò presto un colpo vincente. Negli anni, Elmas è diventato un elemento prezioso della rosa, fino a trasformarsi nel “dodicesimo uomo” dello scudetto conquistato da Luciano Spalletti, capace di cambiare volto alle partite grazie alla sua duttilità tattica.

Dopo l’esperienza in Germania, dove non è riuscito a imporsi come sperava, il centrocampista ritorna a Napoli. La società azzurra, che in passato ha rifiutato importanti per trattenerlo, prima di cederlo al Lipsia, vede ancora in lui un calciatore ancora con margini enormi di crescita. N

Il ritorno di Elmas, dunque, rappresenta non solo un innesto tecnico per la squadra, ma anche il segno di una storia che si chiude e si riapre, con un talento scoperto dagli Ancelotti che torna a vestire l’azzurro per scrivere nuove pagine importanti.