Napoli, il sesto acquisto è Perez: trattativa da 18 milioni di euro, l’ingaggio del difensore

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Mazzocchi, Traoré, Ngonge, Popovic e Dendoncker, la SSC Napoli ha chiuso anche il sesto acquisto del calciomercato invernale. Come rivelato dall’esperto di mercato di SKY Gianluca Di Marzio, è fatta per il trasferimento in azzurro di Nehuen Perez.

“È in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen Perez: l’accordo tra i due club è ormai in finalizzazione e potrebbe definirsi tutto oggi. È’ ormai una questione di ore”.

“Il costo totale dell’operazione sarà sui 18 milioni di euro: 16 milioni di euro di parte fissa più altri 2 milioni di euro di bonus. L’Atletico Madrid aveva il 50% della futura rivendita. Per Perez, invece, contratto di 4 anni e mezzo a circa 1.6 milioni di euro a stagione”.

NAPOLI, IL SESTO COLPO DEL MERCATO INVERNALE È PEREZ DELL’UDINESE: TRATTATIVA DA 18 MILIONI DI EURO.

Il Napoli ha quindi deciso di acquistare un difensore argentino per rinforzare il reparto che ha lasciato maggior dubbi in questa prima parte di stagione. Una trattativa da 18 milioni di euro, con il calciatore che già da tempo ha accettato la destinazione partenopea.