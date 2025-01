Napoli, il sogno dei tifosi napoletani (per il post Kvara) non è Garnacho

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha scosso i tifosi napoletani. Mentre la squadra lotta per lo Scudetto, il leader della squadra azzurra ha chiesto ufficialmente la cessione. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte, per evitare di avere in rosa un calciatore scontento, hanno accettato l’offerta del PSG.

In questi giorni è iniziato il toto-nome per il post Kvara. Da Garnacho a Chiesa passando per Zhegrova e Adeyemi. Tutti possibili grandi acquisti che con il mister farebbero faville. Eppure, per i tifosi azzurri, il sostituto ideale del bomber georgiano non è tra questi nomi ma si tratta di un attaccante spangolo.

NICO WILLIAMS IL SOGNO DEI TIFOSI NAPOLETANI PER IL POST KVARA: IL FENOMENO DEL BILBAO E DELLA NAZIONALE SPAGNOLA HA UNA VALUTAZIONE DA 80 MILIONI DI EURO

Il sogno dei tifosi partenopei è proprio Nico Williams. Durante la trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, molti tifosi hanno fatto il suo nome come sostituto di Kvara. Per il momento si tratta di un sogno e il suo nome non è tra i papabili sostituti, tuttavia il calcio e soprattutto il mercato è sempre imprevedibile.