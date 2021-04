Napoli, il sogno di ADL è Max Allegri: arriverebbe solo in caso di qualificazione in Champions League

Il Napoli si appresta a chiudere una stagione fondamentali per le sorti del club. Un eventuale qualificazione in Champions League, infatti, sarà fondamentale per programmare il futuro in modo sereno.

Cosa certa, al momento, sembra essere l’addio di Rino Gattuso. L’attuale mister partenopeo, infatti, avrebbe già optato per l’addio al termine della stagione.

Aurelio De Laurentiis, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe già sondando il terreno per alcuni allenatori, e tra questi vi sarebbe anche Massimiliano Allegri.

L’ex allenatore della Juventus ha infatti intenzione di ritornare in pista dopo quasi due anni di stop, e il Napoli sarebbe una grande occasione per rilanciarsi.

Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto dei contatti con il suo amico Allegri, informandolo che un eventuale ingaggio ci sarebbe stato solo in caso di qualificazione in Champions League. Con Allegri il Napoli inizierebbe un nuovo ciclo, un ciclo che i tifosi sperano possa concludersi con uno Scudetto.