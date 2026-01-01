Napoli, il sogno di Antonio Conte è Davide Frattesi: la richiesta dell’Inter

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli si respira un clima di attesa e prudenza. Il club azzurro è consapevole della necessità di intervenire sul centrocampo, reparto che Antonio Conte considera fondamentale per dare equilibrio, intensità e qualità alla squadra. Tuttavia, le manovre invernali si preannunciano tutt’altro che semplici, soprattutto alla luce di un mercato impostato sostanzialmente a saldo zero.

La dirigenza partenopea sta valutando diverse opportunità, ma senza la possibilità di investimenti importanti sarà necessario muoversi con grande attenzione, puntando magari su prestiti, scambi o occasioni last minute. A gennaio, come noto, i margini di manovra sono ridotti.

Nonostante ciò, il sogno di Antonio Conte ha un nome e un cognome ben precisi: Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter rappresenta il profilo ideale per il tecnico salentino, che ne apprezza gli inserimenti, la capacità di andare a segno e la duttilità tattica. Il problema, però, è legato alle richieste dell’Inter.

Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente e per questo valuta Frattesi non meno di 35 milioni di euro, una cifra fuori portata per il Napoli in questa fase della stagione. Una richiesta che, di fatto, rende l’operazione estremamente complicata se non impossibile nel breve periodo. Il Napoli resta quindi vigile.