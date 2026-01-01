giovedì, Gennaio 1, 2026
HomeSportCalciomercatoNapoli, il sogno di Antonio Conte è Davide Frattesi: la richiesta dell'Inter
Calciomercato

Napoli, il sogno di Antonio Conte è Davide Frattesi: la richiesta dell’Inter

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Suning
Training Center Suning dell'Inter. Fonte WIkipedia

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli si respira un clima di attesa e prudenza. Il club azzurro è consapevole della necessità di intervenire sul centrocampo, reparto che Antonio Conte considera fondamentale per dare equilibrio, intensità e qualità alla squadra. Tuttavia, le manovre invernali si preannunciano tutt’altro che semplici, soprattutto alla luce di un mercato impostato sostanzialmente a saldo zero.

La dirigenza partenopea sta valutando diverse opportunità, ma senza la possibilità di investimenti importanti sarà necessario muoversi con grande attenzione, puntando magari su prestiti, scambi o occasioni last minute. A gennaio, come noto, i margini di manovra sono ridotti.

Nonostante ciò, il sogno di Antonio Conte ha un nome e un cognome ben precisi: Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter rappresenta il profilo ideale per il tecnico salentino, che ne apprezza gli inserimenti, la capacità di andare a segno e la duttilità tattica. Il problema, però, è legato alle richieste dell’Inter.

Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente e per questo valuta Frattesi non meno di 35 milioni di euro, una cifra fuori portata per il Napoli in questa fase della stagione. Una richiesta che, di fatto, rende l’operazione estremamente complicata se non impossibile nel breve periodo. Il Napoli resta quindi vigile.

Articolo precedente
Napoli, De Laurentiis pronto a proporre un rinnovo di contratto a Conte: i dettagli
Articolo successivo
Napoli, una vecchia conoscenza del Man. City come sostituto di KDB?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode