Napoli, il sogno è Max Allegri: le richieste del mister ex Juventus

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pensa alla prossima stagione. Con molta probabilità, infatti, il mister Rino Gattuso andrà via e gli azzurri saranno allenati da un nuovo allenatore.

Molti sono i nomi accostati al club azzurro in queste settimane, con il sogno che è rappresentato da Max Allegri.

Il mister ex Juventus, però, arriverebbe in azzurro solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, con richieste ben specifiche.

Per allenare il Napoli, infatti, Allegri avrebbe chiesto non solo uno stipendio alla Carlo Ancelotti, ma anche una squadra in grado di vincere lo Scudetto e arrivare almeno ai quarti di Champions League.

Ad Allegri servirebbero giocatori di esperienza anche a parametro zero, un po’ come fatto da Beppe Marotta ai tempi della Juventus. Per vincere, però, sarà necessario investire sul mercato e non cedere i calciatori migliori in rosa.