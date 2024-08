Napoli, il sogno Hummels per rinforzare la difesa di Antonio Conte: la trattativa

Il nuovo Napoli di Antonio Conte sarà progettato con una difesa tutta nuova, una retroguardia di ferro dopo una stagione in cui il punto debole è stato proprio il reparto arretrato del campo. Per questo motivo il Napoli è vigile su diversi profili. Tra questi, l’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli svela un interessamento della famiglia De Laurentiis per uno acquisto a costo zero, Matts Hummels.

“Dopo i problemi emersi nella sconfitta con il Verona, il Napoli starebbe pensando a puntellare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha effettuto un sondaggio per Mats Hummels, difensore svincolatosi a luglio scorso dal Borussia Dortmund e ancora alla ricerca di una squadra“, riporta Tuttomercatoweb.com.

“Nelle scorse settimane Hummels è stato a lungo trattato dal Bologna, che però non è riuscito ad accontentarlo sull’ingaggio e così l’affare è saltato. Adesso – prosegue ancora l’emittente radiofonica – la concorrenza in Italia sarebbe rappresentata dal Torino”, conclude TMW riportando quanto rivelato da Kiss Kiss Napoli.

RICHIESTA D’INGAGGIO DA 3 MILIONI DI EURO A STAGIONE: IL COLPO PER RINFORZARE LA RETROGUARDIA DI ANTONIO CONTE

Hummels rappresenta un profilo di sicuro affidamento che Antonio Conte sicuramente gradirebbe in azzurro. La richiesta d’ingaggio del calciatore, al momento, sembra essere nei parametri della società del presidente Aurelio De Laurentiis e dovrebbe aggirarsi su una cifra di circa 3 milioni di euro netti a stagione.