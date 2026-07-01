Napoli, il sostituto di Anguissa può arrivare dall’Inter? Marotta continua a chiedere 35 milioni di euro

Il futuro di Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano dall’Inter. In questa sessione di mercato il centrocampista potrebbe infatti salutare i nerazzurri dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Le richieste per lui non mancano e diversi club seguono con grande attenzione l’evolversi della situazione. Tra questi c’è soprattutto il Napoli, deciso a rinforzare il proprio centrocampo.
Il club azzurro considera Frattesi uno dei principali obiettivi per aumentare qualità, inserimenti e dinamismo in mezzo al campo. Massimiliano Allegri, che apprezza da tempo le caratteristiche del giocatore, lo avrebbe individuato come il profilo ideale. Il tecnico lo ritiene perfetto per raccogliere l’eredità di Zambo Anguissa, sempre più vicino a una possibile cessione.
L’operazione, però, resta particolarmente complicata dal punto di vista economico. L’Inter non ha alcuna intenzione di fare sconti a una diretta concorrente nella corsa allo Scudetto. Per questo motivo la società nerazzurra continua a valutare il cartellino di Frattesi circa 35 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata dal Napoli.
Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti riusciranno ad avvicinarsi. Il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione, consapevole che Frattesi rappresenterebbe un rinforzo di grande valore. Molto dipenderà anche dall’eventuale cessione di Anguissa, che potrebbe garantire le risorse necessarie per tentare l’affondo decisivo.