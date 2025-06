Napoli, il sostituto di Beukema è una vecchia conoscenza della Serie A? Conte ha sempre ammirato Kiwior

Il mercato estivo regalerà ad Antonio Conte un nuovo difensore. Presto arriveranno almeno due acquisti e soprattutto un nuovo difensore centrale. Rafa Marin, al momento, non è riuscito a sostituire in maniera adeguata Rrahmani e per questo il club azzurro è alla ricerca di un profilo importante e che già conosca il massimo campionato italiano.

Per questo motivo l’interesse della dirigenza azzurra è finito su un ex Spezia, Jakub Piotr Kiwior, difensore dell’Arsenal. Il calciatore è valutato circa 28 milioni di euro ed è sicuramente il preferito del club. Altri nomi accostati al club azzurro sono Ardian Ismajli, Milan Škriniar ed una possibile sorpresa.

L’idea del Napoli era acquistare il difensore del Bologna, Beukema. Quest’ultimo, però, è valutato 40 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da parte della dirigenza partenopea.

KIWIOR DIFENSORE IDEALE PER LA SSC NAPOLI: EX SERIE A E POCO SPAZIO CON LA MAGLIA DELL’ARSENAL

Nel caso in cui il Napoli decida di acquistarlo al prezzo stabilito dall’Arsenal, diventerebbe il calciatore più costoso di sempre acquistato dal Napoli dopo Alessandro Buongiorno e Kostas Manolas. In ogni caso sarebbe perfetto anche per Conte. Kiwior, infatti, si sente forte anche in un’ipotetica difesa a tre.