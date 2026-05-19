Napoli, il sostituto di Conte: ADL potrebbe affidare la panchina ad un allenatore napoletano?

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra essere arrivata ai titoli di coda. Dopo settimane di tensioni, riflessioni e incontri con la dirigenza, il tecnico avrebbe comunicato personalmente ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il club al termine della stagione. Una decisione forte, maturata nonostante i risultati ottenuti e un rapporto che, almeno pubblicamente, sembrava ancora saldo.

Il presidente azzurro, però, non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già lavorando per scegliere il nuovo allenatore del progetto del centenario. In cima alla lista resta il nome di Maurizio Sarri, profilo che metterebbe d’accordo gran parte della piazza per il forte legame con Napoli e per l’identità di gioco che ha lasciato nel cuore dei tifosi. I primi contatti sarebbero già avvenuti e l’idea di un ritorno continua a prendere quota giorno dopo giorno.

Attenzione però alle possibili sorprese. De Laurentiis starebbe valutando anche profili emergenti e diversi rispetto ai nomi più esperti. Tra questi ci sarebbero Fabio Grosso e soprattutto Raffaele Palladino, allenatori giovani ma considerati molto promettenti. Il presidente potrebbe decidere di aprire un nuovo ciclo puntando su idee fresche, entusiasmo e una visione moderna del calcio.

Proprio Palladino rappresenterebbe la candidatura più sorprendente ma anche una delle più affascinanti. Un allenatore napoletano sulla panchina del Napoli sarebbe un segnale forte, quasi simbolico, per una città che vive il calcio come una religione. Il suo stile offensivo e la capacità di valorizzare i giovani avrebbero colpito De Laurentiis, pronto eventualmente a stupire tutti ancora una volta con una scelta fuori dagli schemi nell’anno del centenario.