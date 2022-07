Napoli: il sostituto di Koulibaly tra Acerbi e Kim

Kalidou Koulibaly, classe ’91, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. Se fino a qualche giorno fa De Laurentiis sperava ancora in un rinnovo del calciatore ed era atteso a Dimaro per il faccia a faccia decisivo, adesso non sembra esserci più nulla da fare.

Per Koulibaly, infatti, si è aperta la strada del Chelsea per un’operazione da 38 milioni più bonus che è difficile da rifiutare.

Adesso gli azzurri premono per trovare un sostituto e secondo Sky Sport nel mirino ci sono Kim e Acerbi. L’operazione del coreano Kim prevede un’investimento di 20 milioni più uno stipendio di circa 2 milioni all’anno quindi la società sta valutando anche il difensore laziale.

Per Acerbi la situazione è diversa e ha costi più bassi, si parla di circa 5 milioni e sembra esserci già il via libera del giocatore.