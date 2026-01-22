Napoli, il sostituto di Lorenzo Lucca arriva subito: operazione da 15 milioni di euro?

Il Napoli guarda già al futuro e lo fa partendo dall’attacco. Con Lorenzo Lucca sempre più vicino all’addio, destinato a lasciare la città partenopea già nella finestra di mercato di gennaio, il club azzurro è al lavoro per individuare il profilo giusto su cui puntare per il prosieguo della stagione. Il nome nuovo, che nelle ultime ore sta prendendo quota, è quello di Youssef En-Nesyri.

L’attaccante marocchino, attualmente in forza al Fenerbahce, rappresenterebbe una precisa richiesta di Antonio Conte, che avrebbe indicato proprio En-Nesyri come il sostituto ideale di Lucca. Un centravanti con caratteristiche ben definite: fisicità, profondità, capacità di attaccare l’area e una buona esperienza internazionale.

L’operazione sarebbe tutt’altro che impossibile. Il club proprietario del cartellino di En-Nesyri sarebbe infatti disposto a lasciarlo partire con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta sostenibile dal Napoli, soprattutto se rapportata all’età del giocatore e ai margini di rendimento ancora esprimibili.

La partenza imminente di Lucca apre quindi a uno scenario nuovo per l’attacco azzurro. Conte vuole un centravanti funzionale, pronto a reggere il peso del reparto offensivo, e il nome di En-Nesyri sembra rispondere perfettamente a questa esigenza.