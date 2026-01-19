Napoli, il sostituto di Lorenzo Lucca è una vecchia conoscenza della Serie A: valutazione da 25 milioni di euro

Il mercato del Napoli entra in una fase delicata e strategica, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Lorenzo Lucca lascia il club azzurro dopo soli sei mesi con destinazione Premier League. L’uscita di Lucca apre scenari importanti, spingendo il club a muoversi con attenzione per non farsi trovare impreparato.

Il Napoli sta infatti sondando diversi profili, sia in Italia che all’estero, alla ricerca di un centravanti con caratteristiche funzionali al progetto tecnico. L’obiettivo è individuare un giocatore in grado di garantire fisicità, profondità e presenza in area di rigore, qualità ritenute fondamentali per completare l’attacco.

Tra i nomi monitorati dalla società partenopea figura anche Beto, attualmente in forza all’Everton, profilo già noto al calcio italiano per la sua precedente esperienza in Serie A. L’attaccante portoghese viene valutato intorno ai 25 milioni di euro, cifra considerata impegnativa ma in linea con i parametri di mercato del club azzurro. Beto rappresenterebbe un’alternativa concreta a Lucca, offrendo caratteristiche simili in termini di struttura fisica e capacità di attaccare la profondità.

Il Napoli resta alla finestra, pronto a cogliere eventuali opportunità di mercato, consapevole che le prossime settimane potrebbero essere decisive per ridisegnare l’attacco e dare nuove certezze alla squadra.