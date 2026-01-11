Napoli, il sostituto di Noa Lang può arrivare dall’Atalanta in prestito

Il Napoli guarda al futuro e al mercato con attenzione, valutando possibili innesti per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra spunta quello di Daniel Maldini, attaccante che potrebbe rappresentare una soluzione interessante e funzionale al progetto tecnico del club.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il figlio d’arte potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito, un’operazione che consentirebbe al Napoli di aggiungere qualità e duttilità offensiva senza un investimento immediato particolarmente oneroso.

Tuttavia, in caso di partenza immediata di Lang, il Napoli potrebbe anche decidere di acquistare subito il calciatore. La valutazione attuale del calciatore si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro, cifra che testimonia la crescita e il potenziale ancora inespresso del giocatore. L’eventuale arrivo di Maldini sarebbe legato, quindi, anche al futuro di Noa Lang, che potrebbe lasciare Napoli già in questa sessione di mercato.

L’esterno offensivo olandese è infatti uno dei nomi caldi in uscita e, in caso di partenza, il club azzurro avrebbe bisogno di un profilo capace di garantire imprevedibilità, tecnica e inserimenti offensivi. Capace di agire sia da trequartista sia da esterno offensivo, Maldini ha dimostrato nelle sue ultime esperienze di poter incidere anche in contesti tattici differenti.