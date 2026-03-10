Napoli, il sostituto di Romelu Lukaku è un nome già accostato agli azzurri la scorsa estate?

Il Napoli si prepara a vivere mesi intensi in vista del prossimo mercato estivo. La società azzurra sta già iniziando a valutare diverse possibili operazioni sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dal futuro di Antonio Conte: la sua eventuale permanenza sulla panchina partenopea potrebbe infatti orientare diverse scelte strategiche.

Tra i nomi che potrebbero salutare la città c’è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, arrivato per portare esperienza e peso offensivo, non è certo di restare anche nella prossima stagione. Nel caso in cui Lukaku dovesse effettivamente partire, il Napoli potrebbe tornare a sondare un profilo già accostato agli azzurri in passato: Darwin Nunez.

L’attaccante uruguaiano sarebbe destinato a lasciare l’esperienza in Arabia Saudita e rappresenterebbe un profilo particolarmente apprezzato da Conte. C’è però un altro nome che intriga particolarmente la dirigenza partenopea: Moise Kean.

Tuttavia, un’eventuale operazione per Kean appare complicata dal punto di vista economico: il club viola difficilmente lo lascerebbe partire per una cifra contenuta e il Napoli dovrebbe mettere sul tavolo un investimento importante. Uno scenario che, al momento, sembra poco probabile anche perché in rosa è già presente Rasmus Hojlund, profilo giovane e di prospettiva che occupa proprio la posizione di centravanti.