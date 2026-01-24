Napoli, il successore di Lucca arriva subito per 25 milioni? Conte ha un nome in testa

Il Napoli guarda avanti e lavora già sul possibile nuovo centravanti. Salutato Lorenzo Lucca, il club azzurro ha individuato in Marcos Leonardo il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, attualmente in forza all’Al Hilal. Come rivelato nei giorni scorsi da Gianluca Di Marzio, l’interesse del Napoli per l’attaccante brasiliano è concreto e in costante crescita.

Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda la formula dell’operazione: Marcos Leonardo potrebbe arrivare senza alcuna contropartita tecnica, aspetto che rende l’affare ancora più appetibile per il club di De Laurentiis. Inizialmente si era infatti parlato di uno scambio con Lucca che però ha poi preferito l’Inghiltera.

Classe 2003, Marcos Leonardo è considerato uno dei profili offensivi più interessanti del panorama internazionale. Rapidità, fiuto del gol e grande capacità di attaccare la profondità: caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il gioco del Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dalla dirigenza azzurra per un attaccante giovane ma già con esperienza internazionale.

Il Napoli, dunque, è pronto a lasciare definitivamente alle spalle Lucca e a puntare con decisione su Marcos Leonardo, che potrebbe diventare il nuovo riferimento offensivo azzurro. I prossimi giorni saranno decisivi.