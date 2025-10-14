Napoli, il tanto atteso colpo si sblocca a gennaio: novità sul mercato

I partenopei sembrano aver finalmente sbloccato una trattativa importante per gennaio. In estate erano stati vicinissimi a prendere un calciatore, che ora potrebbe arrivare durante il mercato invernale. Si tratta di Juanlu del Siviglia, che è stato accostato con costanza ai partenopei durante tutta la sessione estiva

Finalmente Juanlu

A gennaio potrebbe arrivare finalmente la fumata bianca. I partenopei sembrano ben indirizzati verso la fine della telenovela che porta e porterà a Juanlu. Il calciatore spagnolo del Siviglia è stato corteggiato dagli azzurri tutta l’estate, ma ora sembra ci sia il via libera.

Il giovane spagnolo ha già detto sì ai partenopei e vorrebbe arrivare al più presto a Napoli. In quella posizione, attualmente, i partenopei hanno Giovanni Di Lorenzo e Pasquale Mazzocchi, con quest’ultimo che quasi sicuramente farà spazio al terzino destro in forza attualmente al Siviglia.

I vari scenari

Se non sarà in inverno, potrebbe sicuramente essere in estate il momento dell’addio di Pasquale Mazzocchi. L’ex Salernitana non convince totalmente Antonio Conte, che vorrebbe qualcuno con più margini di crescita e che possa portare competitività su quella fascia. Giovanni Di Lorenzo è il titolare indiscusso, con Mazzocchi rientrato da un infortunio che, però, non sembra possa ritagliarsi effettivo spazio. Sul calciatore napoletano c’erano Sassuolo, Cagliari, Pisa e Palermo. Queste quattro, quasi sicuramente, torneranno all’attacco in inverno, con i siciliani pronti all’assalto nel caso in cui saranno sicuri di poter lottare fino alla fine per la promozione diretta in Serie A.