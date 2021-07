Napoli, il tempo stringe: bisogna prendere una decisione su Insigne

Da poche ore l’Italia ha trionfato in quel di Wembley, portandosi a casa il tanto agognato Europeo 2020. Tra i protagonisti dell’impresa azzurra vi è stato anche Lorenzo Insigne, numero 10 della squadra di Roberto Mancini.

Il calciatore di Frattamaggiore farà tra poco ritorno a casa, per godersi le meritate vacanze e per poi raggiungere la propria squadra in ritiro. Non sono però tutte rose e fiori. Da tempo ormai il Napoli è chiamato a risolvere la grana del contratto del proprio capitano, che scadrà appena tra 11 mesi.

Aurelio De Laurentiis non pare disposto ad offrire un ingaggio top al calciatore, inoltre nell’ultima conferenza ha scaricato tutta la responsabilità della decisione sul numero 24.

Il bivio così è dietro l’angolo. Il tempo stringe ed il valore di Lorenzo Insigne è in salita dopo la vittoria di Euro2020. Le strade possibili sono due: rinnovo contrattuale o cessione immediata. Non ci sono vie di mezzo. Intanto Luciano Spalletti ha espresso il suo desiderio di poter lavorare con il capitano partenopeo, mettendolo al centro del progetto tecnico tattico.

Questione di giorni quindi e vi sarà l’incontro tra allenatore e calciatore. La chiacchierata potrebbe chiarificare e non di poco la situazione, sia in una direzione che nell’altra. Per il bene di tutti comunque sarebbe meglio trovare un accordo quanto prima, positivo o negativo che sia.