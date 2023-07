Napoli, il terzo acquisto è Davide Faraoni: le cifre del contratto. Zanoli va via in prestito (in Serie A)

“Davide Marco Faraoni ha accettato i termini personali con il Napoli per un contratto fino al 2026 (1 milioni di euro all’anno)“, per un complessivo di 3 milioni fino al 2026. È questo l’annuncio dell’esperto di mercato Nicolò Schira sul mercato della SSC Napoli. Le parole dell’agente del calciatore, quindi, erano solo incentrate a distogliere l’interesse dei media dalla trattativa che il Napoli ha ormai portato a termine.

Davide Marco Faraoni sarà quindi il terzo acquisto della SSC Napoli dopo Pierluigi Gollini e Elia Caprile, con quest’ultimo che è stato ceduto contestualmente all’acquisto all’Empoli, in prestito annuale. Per l’acquisto del terzino Aurelio De Laurentiis verserà circa 3 milioni di euro all’Hellas Verona, mentre il calciatore guadagnerà un milione di euro l’anno. Complessivamente, fino al 2026, incasserà 3 milioni di euro dalla proprietà partenopea.

Con l’arrivo di Faraoni lascia Napoli, in prestito annuale, Alessandro Zanoli. Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, è fatta per il suo trasferimento al Genoa: “Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è l’accordo di massima fra i club per il passaggio a titolo temporaneo del giocatore all’ombra della Lanterna. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Liguria visto che nella seconda parte della stagione scorsa ha vestito la maglia della Sampdoria. Al momento si attende solamente l’ok da parte degli azzurri che ancora non è arrivato“. Per l’ufficialità, si attende l’ok del presidente Aurelio De Laurentiis.