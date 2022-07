Napoli, il terzo colpo sarà un attaccante? Gazzetta: “Un calciatore quasi a disagio con Osimhen”

Il mercato di Serie A si è aperto da qualche giorno e il Napoli è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato. Sono già due gli acquisti messi a segno dalla dirigenza azzurra e il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad annunciare altri colpi.

Un acquisto che potrebbe presto essere ufficializzato è Gerard Deulofeu. L’attaccante dell’Udinese ha infatti accettato la proposta della società partenopea, la quale avrebbe offerto poco meno di 3 milioni di euro a stagione per convincerlo a firmare.

Da concordare, invece, le cifre che il Napoli dovrà corrispondere all’Udinese per il trasferimento. La famiglia Pozzo chiede 20 milioni, il Napoli ne offre due in meno o uno scambio con Gaetano.

Con Deulofeu il Napoli è pronto a completare un attacco importante con Victor Osimhen e Hirving Lozano. Le caratteristiche tecniche dell’attaccante dell’Udinese, infatti, sarebbero perfetto per formare un grande reparto offensivo.

Chi, invece, non si troverebbe in perfetta sintonia con Osimhen sarebbe Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurra, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, non ancora riesce a trovare un’intesa con l’attaccante e quasi è sembrato a disagio a giocare con lui. Zielinski, infatti, non si troverebbe a suo agio con un centravanti poco incline a venirgli incontro.