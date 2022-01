Napoli, il Toronto prova a prendere anche Mertens: ecco la reazione del giocatore

Il Toronto FC ha da poco messo sotto contratto Lorenzo Insigne, che a giugno si trasferirà in Canada per iniziare una nuova avventura calcistica e di vita. Il trasferimento potrebbe non essere l’unico sull’asse partenopeo-canadese.

Gli uomini del presidente Manning infatti, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Il Mattino, hanno messo nel mirino anche Dries Mertens. Le cifre della proposta non sono state ancora rese note, ma è inutile specificare che il contratto dovrebbe essere ricchissimo.

Come Lorenzo Insigne, anche Dries Mertens ha il contratto in scadenza nella prossima estate. La situazione però è molto diversa: il Napoli ha un’opzione da poter esercitare per il rinnovo per un ulteriore anno alle stesse cifre attuali.

Il problema è che l’ingaggio percepito al momento dall’attaccante ex PSV non è più alla portata del Napoli, soprattutto in ottica ridimensionamento e taglio al monte ingaggi. Probabilmente quindi le parti dovranno lavorare per trovare un accordo a metà strada tra stipendio attuale e possibilità economiche del club azzurro.

La volontà del giocatore è chiara e a lungo andare potrebbe fare la differenza: Mertens vede solo Napoli per il suo futuro. L’opzione Toronto non ha molto fascino agli occhi dell’attaccante belga. D’altro canto però la distanza economica non può essere trascurata: vi sarà molto da lavorare per trovare un accordo.