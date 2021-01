Napoli, il Tottenham piomba su Maksimovic: De Laurentiis chiede 9 milioni

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal media inglese Football London, il Tottenham avrebbe messo prepotentemente gli occhi su Nikola Maksimovic, difensore centrale del Napoli. Il calciatore serbo al momento è in scadenza di contratto e per tale motivo è destinato a lasciare la squadra azzurra, in questa sessione di calciomercato o nell’altra.

Il club di José Mourinho ha così approfittato della situazione per contattare Maksimovic. Non solo chiacchierate preliminari: secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com infatti gli Spurs avrebbero già trovato l’accordo completo con il calciatore.

Per raggiungere la fumata bianca bisogna quindi accordarsi con il Napoli sul prezzo del cartellino, cosa peraltro non facile. Aurelio De Laurentiis, per cedere il proprio calciatore, vorrebbe ben 9 milioni. Una richiesta non bassa, se si considera la possibilità di prenderlo a parametro zero tra soli sei mesi.

Da capire ora se il club londinese riesca a spingersi fino a soddisfare le richieste del Napoli, che poi dovrebbe subito correre sul mercato a trovare un sostituto per rimpiazzare l’eventuale partenza di Maksimovic. Il difensore serbo infatti, nonostante la scadenza di contratto imminente, è molto considerato dal tecnico Gennaro Gattuso.

In caso di mancato rinnovo contrattuale, lo scenario più probabile vede la permanenza di Nikola Maksimovic fino a scadenza naturale, per poi liberarsi a 0 e scegliere senza vincoli il club in cui giocare. Ovviamente non è da escludere un accordo per il prolungamento all’ultimo minuto, per il quale le parti sembrano continuare a lavorare.