Napoli, il vero obiettivo per il dopo-Lukaku è un grande attaccante della Serie A?

Il Napoli è ad acquistare Moise Kean. Questo interesse deriva dalle impressionanti prestazioni di Kean e dal fatto che Lukaku ha ormai 32 anni, un’età considerata avanzata nel mondo del calcio. Kean, attualmente in forza alla Fiorentina, ha dimostrato notevoli miglioramenti e qualità di leadership, affermandosi come giocatore fondamentale dopo il suo trasferimento dalla Juventus, costato meno di 20 milioni di euro.

Il suo contratto con la Fiorentina è valido fino al giugno 2029, con una clausola di rescissione di 52 milioni di euro che scatta a luglio. Sebbene il Napoli sia attualmente l’unico club italiano interessato, anche diverse squadre della Premier League, come Arsenal, Tottenham e Newcastle, stanno seguendo da vicino il suo sviluppo.

Qui di seguito le parole del mese di marzo di Emanuele Cammaroto, tratte dall’editoriale su Napoli Magazine: “Per l’attacco ad oggi un grande obiettivo è Moise Kean. L’attaccante ha una clausola rescissoria da 52 milioni e un ingaggio da 2,2 milioni a stagione. C’è una novità decisamente importante che possiamo dare ad ulteriore conferma di una pista che diventa concreta: il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di pagare la clausola. L’eventuale mossa non avverrebbe in termini unilaterali ma informando la Fiorentina”.

“I buoni rapporti tra ADL e Commisso porterebbero ad una interlocuzione tra i due presidenti, con De Laurentiis che ha grande rispetto e stima del suo collega viola e lo stesso vale viceversa. Possibili contatti da qui a breve con l’entourage dell’ex Juve. L’idea sarebbe quella di offrire al giocatore un quadriennale da circa 3 milioni a stagione. Kean è un nome che ha il gradimento totale di Conte, che lo aveva già cercato per portarlo all’Inter. Giovane ma con esperienza internazionale, ha giocato nel PSG e si sta affermando in Nazionale”.

Attualmente il Napoli sembra essere forte anche su Lorenzo Lucca dell’Udinese. Tuttavia, la trattativa potrebbe protrarsi per via delle richieste esose da parte dell’Udinese per un calciatore che è esploso solo quest’anno. A luglio, invece, sarà possibile acquistare Kean per il valore della clausola.