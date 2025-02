Napoli, il vero sostituto di Kvara arriverà a giugno: nel mirino anche il fenomeno del Bayern Monaco o Liverpool?

La SSC Napoli, prima della chiusura del mercato, punta ad acquistare un nuovo attaccante per la fascia destra. L’attaccante azzurro è ormai partito da due settimana e Giovanni Manna lavora per assicurare ad Antonio Conte un nuovo calciatore che possa prendere il posto del georgiano.

Sfumati Garnacho ed Adeyemi, il club azzurro punta ora a Saint-Maximine. Come rivelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, anche l’enfant prodige del Bayern Monaco, Mathys Tel, è finito nella lista del dg partenopeo.

NAPOLI, IL SOSTITUTO DI KVARA ARRIVERA’ IN ESTATE: NEL MIRINO ANCHE IL TALENTO DEL BAYERN MONACO? ANCHE DARWIN NUNEZ POTREBBE RAPPRESENTARE UN’OPPORTUNITA’

L’attaccante compirà 20 anni il prossimo aprile ed il Bayern non ha intenzione di cederlo se non ad una cifra di circa 60 milioni di euro, ovvero gli stessi milioni che ADL voleva investire per acquistare Garnacho o Adeyemi. Si tratta comunque di un ragazzo da formare e che Conte non ritiene ancora pronto per affrontare da subito la Serie A.

Secondo quanto rivelato da Fichajes nei giorni scorsi, sarebbe finito nel mirino del club partenopeo un attaccante ora ai margini del Liverpool di Arne Slot: Darwin Nunez. L’attaccante 25enne, attualmente, ha una valutazione di 65 milioni di euro, ma l’obiettivo del Napoli sarebbe quindi di abbassare le pretese del club inglese.